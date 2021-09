What If, l'episodio 7 con Thor su Disney+: Chris Hemsworth è tornato come doppiatore?

Da oggi arriva su Disney+ l'episodio 7 di What If...? dedicato a Party Thor, un'esilarante versione festaiola del Dio del Tuono che organizza sulla Terra un enorme party intergalattico che potrebbe portare alla distruzione del nostro pianeta.

Naturalmente, Thor nella versione originale è doppiato dallo stesso Chris Hemsworth mentre in quella italiana da Massimiliano Manfredi. Come già anticipato dalla sceneggiatrice capo AC Bradley, questo episodio di What If...? è pieno zeppo di cameo e molti degli attori presenti hanno inventato di sana pianta molte delle battute presenti. Si tratta di un episodio sicuramente più esplosivo ed ironico dei precedenti, nonostante i risultati di questa festa non siano dei migliori per il notro pianeta.

Di recente Chris Hemsworth è apparso anche in Loki come confermato dalla regista Kate Herron e ha dato la sua voce all'esilarante personaggio di Throg, la rana con le fattezze dei Dio del Tuono che abbiamo visto nella precedente serie Marvel approdata su Disney+. Inizialmente questo personaggio avrebbe dovuto fare molte più apparizioni ma, per via delle tempistiche limitate, è stato necessario operare alcuni tagli alle sue scene.

Intanto What If...?, prima serie animata del Marvel Cinematic Universe ad essere approdata su Disney+, continua incessantemente la sua cavalcata nel Multiverso. Due episodi ci separano dalla conclusione. Voi cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.