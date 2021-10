What If...?: l'episodio 8 ha contraddetto quella scioccante rivelazione di Loki?

L'episodio 8 di What If...? ci ha portato a spasso per il Multiverso. Ultron, impossessatosi del corpo di Visione, e grazie all'immenso potere derivato dalle Gemme dell'Infinito, ha messo a ferro e fuoco tutti i mondi in cui è stato, destando non poche preoccupazioni anche a Uatu l'Osservatore.

C'è però un particolare che ha fatto particolarmente storcere il naso ai fan del Marvel Cinematic Universe. In Loki abbiamo scoperto che le Gemme dell'Infinito hanno valore solo nell'universo in cui sono state create, tanto che gli addetti della Time Variance Authority, una volta che le hanno acquisite come prove, le utilizzano addirittura come fermacarte, visto che spostate dal loro luogo di origine non hanno più alcun valore. In E se...Ultron avesse vinto invece, vediamo l'androide viaggiare in giro per il Multiverso senza alcun problema, mantenendo intatto tutto il suo enorme potere.

Insomma, pochissimo tempo fa abbiamo visto come decontestualizzando le Gemme dell'Infinito si perda tutto il loro potere e ora, Ultron è in grado di usare senza alcun interferenza le straordinarie pietre in altri universi. Non solo, ma è quasi in grado di uccidere quello che fin qui sembra essere il personaggio più potente del MCU.

Qualche tempo fa perfino i Fratelli Russo avevano commentato la rivelazione sulle Gemme dell'Inifinito di Loki e ora, tutto questo sembra essere finito nel dimenticatoio. Voi cosa pensate? Nell'ultimo episodio di What If...? riceveremo qualche spiegazione? Ditecelo nei commenti.