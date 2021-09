What If...?, l'episodio 8 su Disney Plus: Iron Man morirà ancora una volta?

Il trailer dell'episodio 8 di What If...? ha sostanzialmente ribaltato quella che è la storia raccontata in Avengers: Age of Ultron. I Vendicatori sono in pericolo e combattono contro un nemico che può contare su tutte le Gemme dell'Infinito.

In molti pensano che questo Ultron così diverso da quello a cui siamo stati fin qui abituati, altro non sia che una trasposizione del Thanos di Infinity War e Endgame e che dunque, ancora una volta, per salvare il mondo, Tony Stark possa sacrificarsi e quindi perdere la sua vita per un bene superiore.

Pare che questo episodio non sarà il classico stand alone a cui ci ha abituato fin qui la serie animata Marvel infatti, come rivelato in precedenza l'episodio 8 sarà veramente completo solo con il finale di stagione di What If...? che avrà l'arduo compito di svelare il complesso piano in cui convergono tutte le puntate dello show targato Disney+.

In molti si domandano se nel finale finalmente l'Osservatore interferirà con gli eventi di What If...?. D'altronde nelle scorse settimane la showrunner AC Bradley ha detto: "L'Osservatore è come una forza onnipotente che osserva tutto il Multiversi, man mano che la serie prosegue diventerà sempre più curioso, e sempre più coinvolto dalle storie di questi eroi e di questi personaggi".

