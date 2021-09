What If...?, l'episodio 8 e quel riferimento all'Universo Ultimate: lo avete notato?

L'episodio 8 di What If...? ci ha permesso di scoprire cosa sarebbe successo se Ultron non fosse stato sconfitto. In un pianeta Terra ormai devastato, l'androide con le Gemme dell'Infinito ha preso possesso del corpo di Visione, diventando così un essere super potente e inarrestabile.

Al di là della storyline principale però, i più attenti lettori dei Marvel Comics hanno notato un particolare easter egg relativo a Captain America direttamente proveniente dall'Universo Ultimate. Nel suo viaggio intergalattico infatti, Ultron arriva in una Times Square che trasmette una serie di filmati di Steve Rogers/Captain America che presta giuramento come nuovo Presidente degli Stati Uniti.

Questo rende omaggio a due momenti chiave dei fumetti, il primo è What If...? numero 26 del 1981, in cui Steve Rogers vince le elezioni come candidato del New Populist Party e procede a rivelare pubblicamente la sua identità e a fornire al Paese e ai suoi alleati energia solare illimitata.

Successivamente poi, Captain America diviene nuovo Presidente nell'Universo Ultimate, dopo essere stato iscritto come candidato dopo una revoca del mandato. È rimasto presidente fino a un incidente alla piattaforma energetica orbitale J-RICE, che lo ha portato alle dimissioni.

Sebbene la storia di Steve Rogers Presidente sembri influire poco sui fatti di della serie aimata, questo sembra spalancare ulteriormente le porte del MCU all'Universo Ultimate. Questo è chiaramente solo uno dei molti easter egg presenti in What If...? che presto o tardi potrebbero trovare un senso ben più chiaro. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Come sempre, diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.