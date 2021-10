What If...?, dopo il nuovo episodio arriva il Funko Pop! di Ultron

Funko Pop!, si sa, è una di quelle aziende costrette a stare sempre sul pezzo per intercettare i gusti e le voglie dei fan dei principali franchise, naturalmente con un occhio di riguardo a colossi come il Marvel Cinematic Universe: impossibile, dunque, non aspettarsi novità dopo l'ottavo episodio di What If...?

Mentre i fan s'interrogano su di un possibile buco di trama nel nuovo episodio di What If...?, infatti, Funko Pop! ha immancabilmente deciso di cavalcare l'onda dell'entusiasmo generato dall'attesissimo ritorno di Ultron, che in questo nuovo capitolo dello show animato è tornato a far capolino nell'MCU impossessandosi del corpo di Visione e delle Gemme dell'Infinito.

La nuova statuina arriva dunque in un momento in cui la popolarità del villain del secondo film degli Avengers è ovviamente alle stelle, come se non bastasse quella già piuttosto nutrita schiera di fan che da anni ne tessono le lodi, criticando il modo in cui il personaggio fu trattato all'epoca di Avengers: Age of Ultron.

Cosa ne dite? Credete che la nuova figurina Funko Pop! renda giustizia alla versione di Ultron vista in What If...? Fatecelo sapere nei commenti! Nell'attesa del gran finale, intanto, vediamo quali conseguenze potrebbe avere sull'MCU l'ottavo episodio di questa What If...?