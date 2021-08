What If...?, il primo episodio contraddice le regole dell'MCU sul viaggio nel tempo?

I viaggi nel tempo si avviano a rivestire un ruolo sempre più importante nel Marvel Cinematic Universe: le dinamiche esplorate in Avengers: Endgame hanno messo in chiaro la cosa e, tra Loki e il primo episodio di What If...?, la direzione sembra ormai quella. Proprio in quest'ultimo caso, però, sembrerebbero esserci delle incongruenze.

Secondo alcuni fan, infatti, l'episodio in cui abbiamo ammirato una nuova e spassosa versione di Bucky avrebbe contraddetto uno dei principi fondamentali del viaggio nel tempo targato Marvel Cinematic Universe, vale a dire quello basato sui poteri del Tesseract.

Sul finale dell'episodio vediamo la nostra Captain Carter viaggiare nel futuro grazie al manufatto, finendo dritta al cospetto di Nick Fury e Clint Barton in quello che sembra il momento iniziale del primo Avengers: stando a quanto visto finora nell'MCU, però, Peggy non avrebbe potuto muoversi nel tempo, ma solo nello spazio.

Nel Tesseract è infatti racchiusa la Gemma dello Spazio, che permette di muoversi liberamente da un luogo all'altro, qualunque sia la distanza da coprire, ma di certo non nel tempo. Com'è stato possibile, dunque, questo salto di 70 anni? La speranza è che la cosa venga spiegata nel futuro dello show o dell'MCU! Contraddizioni a parte, comunque, ecco cos'ha detto lo showrunner di What If...? sull'assenza di Dave Bautista.