What If...?: dopo il nuovo episodio, i fan Marvel sono di nuovo arrabbiati con Hank Pym

Il quinto episodio di What If...? è finalmente arrivato su Disney+, e ora i fan Marvel hanno un'altra realtà da esplorare... E un'altra occasione per prendersela con Hank Pym.

Eh sì, Hank Pym al momento è tra i personaggi più odiati del MCU. Perché? Perché questa è la seconda realtà in cui va tutto in malora a causa delle sue azioni.

Proprio come nel terzo episodio di What If...?, infatti, ciò che ci troviamo di fronte è la distruzione degli Avengers, e anche questa volta in un qualche modo c'entra Hank Pym.

In "What If... The World Lost Its Mightiest Heroes?", Hank era colui che stava assassinando gli Avengers per vendicarsi della morte della moglie, Janet van Dyne. In "What If... Zombies?", invece, abbiamo una situazione iniziale molto simile a ciò che abbiamo visto in Ant-Man and The Wasp, dove un viaggio nel Regno Quantico era stato organizzato per riportare Janet sulla Terra. Tuttavia, questa volta nessuno potrà salvare Janet, perché la donna è stata colpita da un virus che rende degli zombie, ed è proprio attraverso Hank e Janet che il virus arriverà anche sulla Terra e... Contagerà quasi tutti, inclusa la maggior parte degli Avengers.

E, ovviamente, Twitter non poteva lasciarsi scappare l'opportunità di fare dell'ironia.

"Strano come per 2/5 di What If...? finora sia solo un 'E se Hank Pym facesse fuori i f*ttuti Avengers?'".

"Tutto ciò di brutto che succede in What If...? è colpa di Hank Pym".

"Hank Pym, sei davvero il peggiore".

"Ok, ora sono due volte che Hank Pym manda tutto in malora. What If...?, stai cercando di dirci qualcosa?".

E voi, che ne pensate? Vi sta piacendo What If...? Fateci sapere nei commenti.