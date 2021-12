What If...?, quale episodio è fondamentale recuperare dopo Spider-Man: No Way Home?

Sappiamo bene quanto nel Marvel Cinematic Universe sia praticamente d'obbligo non tralasciare neanche un film o una serie: il franchise targato Disney ha uno dei suoi punti di forza proprio nella capacità di rendere ogni singolo passaggio fondamentale per capire cosa stia accadendo, un puzzle nel quale rientra quindi anche What If...?

La serie animata Disney+ (la cui seconda stagione sarà più strettamente connessa all'MCU) era infatti stata interpretata da molti come qualcosa a sé stante, ininfluente quindi per il continuo del franchise: nulla di più errato, come dimostra la seconda scena post-credit di Spider-Man: No Way Home.

La scena, che altro non è che il trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ci ha infatti mostrato una versione alternativa di Doctor Strange che i più preparati avranno sicuramente riconosciuto: si tratta infatti dello Strange Supremo apparso proprio nel quarto episodio di What If...?, durante il quale vediamo il personaggio di Benedict Cumberbatch perdere il senno in seguito alla morte di Christine.

Una svolta che rende a questo punto indispensabile la visione dell'episodio di cui sopra: e voi, siete già in pari con il programma? Fatecelo sapere nei commenti! Noi, comunque, vi consigliamo di recuperare la serie nella sua interezza: per il futuro, infatti, è già in programma uno show su Captain Carter.