What If..?, che fine ha fatto l'episodio con Gamora? Ecco spiegato il mistero

Il season finale di What If...? è finalmente su Disney+, e quante sorprese ci ha riservato! Una di queste, per, era già stata annunciata con un poster promozionale con protagonista Gamora. Ma da sbuca fuori l'eroina? Scopriamo insieme che fine ha fatto l'episodio in cui sarebbe dovuta comparire.

Se avete già visto l'ultimo episodio della prima stagione di What If...? avrete notato che nel gruppo di eroi reclutato dall'Osservatore per salvare il Multiverso c'era anche la Gamora di un universo che non abbiamo ancora conosciuto.

Ma come mai? Non ci sarebbe dovuto essere un episodio di What If...? proprio su Gamora (e stando a quanto visto nel season finale e all'ispirazione di un set LEGO di What If...? anche ad Iron Man)?

La risposta è sì, doveva esserci. Non solo, ma è anche stato prodotto... Purtroppo però, causa COVID, non in tempo per essere inserito nella prima stagione dello show.

L'episodio fantasma in questione, infatti, avrebbe dovuto avere come evento nexus il fatto che Iron Man, dopo la battaglia di The Avengers con i Chitauri, non sarebbe riuscito ad attraversare in tempo il portale, finendo su Sakaar.

Secondo quanto affermato dalla showrunner AC Bradley, la prima stagione di What If...? avrebbe dovuto avere 10 episodi, ma questo, come dicevato, è stato sacrificato per cause di forza maggiori. Tuttavia, pare che sarà incluso nella seconda stagione della serie.

Inoltre, pare che in quanto a tono dovesse essere simile a quello di Part Thor (ma vi aspettavate davvero qualcosa di diverso con il Gran Maestro di Jeff Goldblum in giro?).