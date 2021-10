What If, un episodio di Marvel Studios Assembled sarà dedicato alla serie animata

Tutti si chiedono quando arriverà What If 2. Nel frattempo diamo uno sguardo al dietro le quinte della serie animata con Marvel Studios Assembled una nuova docuserie nel cui ultimo episodio, disponibile oggi su Disney+ USA, si parla proprio di What If. Potete dare una prima occhiata nel trailer in cima all'articolo.

I precedenti episodi di Marvel Studios Assembled sono andati dietro le quinte dei prodotti del MCU dell'anno: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki e Black Widow. Adesso, appunto, conosciamo la nuova serie animata, che ha esplorato il multiverso proponendo altre versioni dei protagonisti che noi tutti conosciamo.

Recentemente in un'intervista lo sceneggiatore di What If...?, A.C. Bradley, ha parlato della serie e dell'intento che c'era dietro alcuni personaggi, in particolare uno: Uatu. "L'Osservatore è stato pensato per essere quasi noi. Lui siamo noi, il pubblico. Siamo noi, gli osservatori, che hanno osservato il MCU crescere ed espandersi negli ultimi quasi 14 anni. [...] Quindi l'intera idea di The Watcher era che, mentre queste storie vanno avanti, lui si avvicina sempre più, diventa più reale per noi, perché queste storie diventano molto di più per lui. Diventano il suo linguaggio, i suoi punti di riferimento culturali, come è successo alla nostra società. E questi eroi diventano, in un certo senso, suoi amici. Ha bisogno di salvare il multiverso perché non può lasciare che vada così. Infrange il suo giuramento perché [gli eroi]contano tanto. Qualcosa finalmente conta così tanto per lui che è costretto a rompere il suo giuramento." Ci aspettiamo di scoprire qualcosa in più al riguardo nella docuserie, il cui episodio arriverà presto anche su Disney+ Italia.