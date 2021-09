What If...?, il nuovo episodio ha mostrato un clamoroso crossover Marvel-Star Wars?

Oltre a tutti gli Easter Egg dell'episodio 8 di What If...?, nel penultimo episodio della serie animata Marvel, su Disney+ dallo scorso mercoledì, potremmo aver assistito a un crossover che avrebbe del clamoroso. Si è parlato spesso, infatti, di un potenziale incrocio tra Marvel e l'universo Star Wars, ma era sempre sembrata un'idea impraticabile.

Lo stesso A.C. Bradley, sceneggiatore capo di What If...?, in una recente intervista, aveva affermato che Marvel ha rifiutato un cameo di Luke Skywalker nello show.

Nell'ottavo episodio di What If...?, incentrato su un Ultron presentato come il villain più pazzesco mai visto nel MCU, durante un combattimento con l'Osservatore i due antagonisti finiscono in un luogo caratterizzato da un'architettura futuristica, circondata da un paesaggio lavico.

I fan di Star Wars avranno già intuito qualcosa, e un'immagine di quel momento è visibile anche in calce alla notizia. Si tratta di un paesaggio che ricorda molto da vicino il pianeta Mustafar, visto in La Vendetta dei Sith, luogo di nascita di Darth Vader.

È lì che avviene, per esempio, la famosa battaglia tra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi nell'Episodio III di Star War. Mustafar compare poi brevemente anche in Rogue One: A Star Wars Story.

Poco dopo, in un'altra scena, l'Osservatore e Ultron sono in un altro luogo, che stavolta sembra avere qualcosa in comune con il pianeta Felucia, visto sempre in Star Wars.

Due indizi non fanno ancora una prova, d'accordo, ma se si trattasse di una "prova generale" in vista di un futuro crossover?