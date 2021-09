What If...?, il nuovo episodio ci ha mostrato come sarebbe il Galactus dell'MCU?

Da tempo immemore i fan sperano di vedere Galactus (quello vero, non la copia sbiadita vista ne I Fantastici 4 e Silver Surfer) nel Marvel Cinematic Universe: curiosità, in effetti, in parte colmata dall'ottavo episodio di What If...?, che ci ha presentato un villain che con il divoratore di pianeti sembra avere parecchio in comune.

Il nuovo episodio di What If...? ha visto infatti il grande ritorno di Ultron in una versione più potente che mai, con il corpo di Visione e i poteri delle Gemme dell'Infinito: il villain del secondo film degli Avengers, insomma, è apparso come una delle più grandi minacce che i nostri eroi abbiano mai dovuto affrontare.

L'Ultron di What If...? è ormai un essere pressoché onnipotente, capace addirittura di rompere la barriera che separa gli universi e di presentarsi davanti all'Osservatore in persona. Proprio queste caratteristiche sembrano ricondurci al nostro Galactus: capace di distruggere mondi con uno sforzo praticamente minimo, il villain che tanti fan sperano di veder esordire nell'MCU è infatti qualcosa di molto vicino a questa nuova versione di Ultron.

Che questo nuovo episodio sia un modo di sondare il terreno in vista di una futura introduzione di Galactus? Chi può dirlo! Pericoli mortali a parte, comunque, scopriamo insieme chi doppia i personaggi apparsi nel nuovo episodio di What If...?