What If...?, un episodio della seconda stagione prenderà spunto dal film di Black Widow?

Al momento forse si parla di Black Widow più per questioni legali che per il film stesso, ma la pellicola con Scarlett Johansson ha già fornito l'ispirazione al team creativo di What If...? per un episodio della seconda stagione della serie animata di Disney+.

La prima stagione di What If...? sta conquistando gli abbonati di Disney+, che hanno già potuto vedere quattro episodi della serie, e quattro storie alternative rispetto a quelle presentateci nell'Infinity Saga.

Ma la seconda stagione è già in fase di sviluppo, e come già confermato, sarà la Fase 4 a fare d'ispirazione per i nuovi episodi.

Per questo non sorprende che uno di questi sembrerà essere dedicato a Natasha Romanoff, e si baserà sugli eventi accaduti nel film di Black Widow.

"Ci sarà un episodio basato su uno dei film che è letteralmente appena uscito con una donna dai capelli rossi..." ha affermato infatti lo scenografo dello show, Paul Lasaine, ai microfoni di The Direct.

Chissà quale sarà il "piccolo" cambiamento che porterà ad avere tutt'altro risultato in questo caso... Sarà forse qualcosa che succede a inizio pellicola, o magari un evento legato al finale del film?

Per ora, Natasha si è già vista nel terzo episodio di What If...?, e le cose per lei non sono andate granché bene... Vedremo quale sarà il suo destino nel futuro dello show di Disney+.