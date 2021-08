What If...?, l'episodio su Spider-Man era troppo dark per il PG-13

What If...? sarà con ogni probabilità uno dei prodotti più sperimentali targati Marvel Cinematic Universe: nonostante la voglia di osare, non va però dimenticato che lo show sarà comunque indirizzato ad un pubblico piuttosto giovane come da tradizione Disney, per cui degli accorgimenti in corso d'opera sono stati inevitabili.

Mentre gli zombie fanno capolino nel nuovo poster di What If...?, infatti, ci giunge notizia di un episodio incentrato su Spider-Man che sarebbe stato modificato dagli autori dello show in quanto troppo dark e violento per rispettare le restrizioni imposte dal PG-13.

"C'erano un paio di episodi decisamente troppo dark. Ce n'era uno tratto dai fumetti di What If...? in cui Spider-Man si sarebbe trasformato in un vero ragno, era davvero troppo dark e troppo body horror per un prodotto che punta al PG-13" sono state le parole dell'autrice A.C. Bradley.

"Ma era una potenza! Praticamente ci sono state date in mano le chiavi del negozio di giocattoli. 'Andate, divertitevi e assicuratevi che sia qualcosa di diverso. Non dateci dieci storie uguali, dateci dieci episodi diversi gli uni dagli altri'" ha proseguito poi la sceneggiatrice. Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto dare un'occhiata a un episodio del genere? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, a tal proposito, che ruolo avrà Spider-Man in What If...?