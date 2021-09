What If, quale eroe sarà al centro del prossimo universo alternativo?

La serie animata del MCU, What If...?, si avvicina sempre più alla sua conclusione. 9 gli episodi totali, di cui ne sono già stati trasmessi 6. I fan adesso attendono il prossimo, che arriverà su Disney+ il 22 Settembre, e si chiedono: chi sarà il protagonista della puntata 7? Ecco cosa sappiamo.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dell'episodio 6 di What If, in quest'ultima puntata abbiamo visto la coppia Killmonger-Tony Stark all'opera. Non sono ancora giunte anticipazioni su ciò che potremo invece vedere nella prossima, ma i fan iniziano già a farsi un'idea.

Se ci basassimo sui trailer generali pubblicati sulla serie, possiamo infatti contare 4 personaggi che non hanno avuto ancora il loro spazio e potrebbero trovarlo nei prossimi episodi: Thor, Black Widow, Captain Marvel e Gamora. In particolare Thor sembra il favorito per le prossime puntate. Non dimenticando, ovviamente, che l'ultima (presumibilmente) sarà il crossover. I fan, in ogni caso, si aspettano di vedere ben presto Party Thor, ovvero come sarebbe stato il Dio del Tuono se fosse atterrato a Las Vegas al posto del New Mexico e con i suoi poteri.

E voi chi vi aspettate di vedere voi nella prossima puntata? Raccontatecelo nei commenti! Vi ricordiamo che il nuovo episodio sarà disponibile su Disney+ il 22 Settembre.

Nell'attesa il pubblico si pone una domanda importante: perché What If lascia in sospeso il finale di ogni episodio?