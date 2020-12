What If...?: gli eroi del MCU in versione animata nel trailer della nuova serie

Tra gli annunci dell'Investor Day che hanno tracciato il futuro di Star Wars, Pixar e Disney, non è passato inosservato il trailer di Marvel's What If...?, serie animata basata sull'omonimo fumetto. Lo show è incentrato sull'idea di raccontare cosa sarebbe successo se gli eventi raccontati nel Marvel Cinematic Universe fossero andati diversamente.

Il trailer, della durata di circa due minuti, è visibile anche all'interno dell'articolo. Possiamo dare così un'occhiata ai principali personaggi del MCU, che in What If...? saranno doppiati dagli stessi attori che li hanno interpretati in carne e ossa nei film.

Ci saranno così Mark Ruffalo (Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Paul Rudd (Ant-Man), Jeremy Renner (Hawkeye), Josh Brolin (Thanos), Natalie Portman (Jane Foster), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sebastian Stan (Bucky Barnes) e tanti altri. Vedremo inoltre Jeffrey Wright nel ruolo dell'Osservatore.

La serie, che vedremo in streaming su Disney+, è creata da A.C. Bradley, e diretta da Bryan Andrews. La colonna sonora sarà invece di Laura Karpman, compositrice di Lovecraft Country.

Durante l'Investor Day, tra le altre notizie, è stata anche confermata la presenza di Hailee Steinfeld nella nuova serie Hawkeye, che per la verità non ha sorpreso più di tanto poiché erano già trapelate alcune foto nei giorni scorsi. L'attrice, stavolta, ha però pubblicato una immagine ufficiale del costume di Kate Bishop.