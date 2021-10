What If: un ex nemico di Captain America potrebbe ritornare?

L'episodio 8 di What If ha riportato un villain che già conosciamo sui nostri schermi. Si tratta di Ultron, che è più pericoloso che mai. La serie antologica disponibile su Disney+ ha esplorato in ogni episodio una storia alternativa di un personaggio differente, facendoci rivedere protagonisti come Iron Man. Ora un altro ritorno potrebbe arrivare.

Come abbiamo visto, l'ultima puntata intitolata "E se... Ultron avesse vinto?", ha visto come protagonista un Ultron che tutto può, e Natasha Romanoff e Occhio di Falco come l'ultima linea di difesa della Terra. I due comprendono che l'unico modo per combattere una malvagia intelligenza artificiale è quello di utilizzare un'altra IA malvagia. A chi possono rivolgersi?

Vedova Nera e Occhio di Falco decidono di cercare l'ultimo backup rimasto della coscienza digitalizzata del Dr. Armin Zola, che si trova in una base HYDRA in Siberia. Dunque esistono anche più versioni di Zola. I fan pensavano che l'ex scienziato fosse ormai finito e archiviato dopo Captain America: The Winter Soldier, ma probabilmente non è così. Ricordiamo infatti che stiamo parlando di diverse timeline, ma la situazione potrebbe rivelarsi pericolosa anche per la linea principale.

In Captain America 4 potremmo dunque effettivamente rivedere Zola. Sam Wilson e Bucky Barnes, dopo aver affrontato Zemo in The Falcon and The Winter Soldier, potrebbero ritrovarsi a combattere un altro ex nemico di Captain America.

Intanto, in attesa di news per il futuro e dell'ultima puntata della serie animata in arrivo mercoledì su Disney+, vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato di quella di questa settimana nella nostra recensione dell'episodio 8 di What If!