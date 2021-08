What If: una fan art dà vita alla teoria di Ant-Man e il sedere di Thanos!

Sono due settimane ormai che What If...? ha esordito su Disney+, e i fan già iniziano a creare delle fan art e a dare vita a teorie. Abbiamo visto ad esempio T'Challa nei panni di Star-Lord in un bellissimo disegno, e oggi una nuova opera è comparsa sul web: un'immagine che porta in vita una delle teorie create dagli spettatori prima di Endgame.

L'artista è Nikolay Mochkin, che si è ispirato alla teoria secondo cui, in Endgame, Ant-Man avrebbe sconfitto Thanos molto semplicemente: al supereroe sarebbe bastato rimpicciolirsi, entrare su per il sedere del supervillain, per poi crescere nuovamente in dimensioni, facendo letteralmente esplodere il cattivo e uccidendolo così. Una teoria assurda, che aveva trovato spazio su Reddit e che è arrivata alle orecchie di tutti. Come sappiamo le cose alla fine non sono andate proprio così in Endgame.

Il ritorno di Thanos in What If...? riapre però le porte a questa idea, e a metterla nero su bianco è stato l'artista, di cui potrete trovare la fan art in fondo all'articolo. In verità è improbabile che ciò accada. Almeno fino ad ora Thanos è infatti molto diverso nella serie animata. E' stato infatti riformato da T'Challa, che è molto diverso nei suoi nuovi panni di Star-Lord, e adesso ha rinunciato al suo genocidio ed è entrato a far parte dei Ravager. Che cambiamento!

Tuttavia nessuno può fermare le folli idee dei fan, che ci regalano queste divertenti teorie supportate da tanto di locandina ufficiale.