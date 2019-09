What If...?: una fan art immagina Captain America con l'armatura di Iron Man

Il recente leak delle immagini di What If...? ha permesso ai fan di dare una prima occhiata all'atteso progetto d'animazione della Marvel. Ora tutti gli appassionati di fumetti si stanno sbizzarrendo a creare delle versioni alternative dei supereroi, come questa che ci fa vedere Captain America con l'armatura di Iron Man.

L'immagine è stata disegnata da christ_ave41, che l'ha postata sul suo account di Instagram ricevendo più di due mila mi piace e ha chiamato la sua versione del supereroe interpretato da Chris Evans Captain Iron America.

In realtà abbiamo scoperto che uno degli episodi della serie, prossimamente disponibile su Disney+, ci farà vedere una versione alternativa della storia cinematografica Marvel, in cui Peggy Carter è diventata Capitan Bretagna in What If...?. Non conosciamo molti dettagli delle altre puntate, tranne la presenza di T'Challa versione Star-Lord. L'azienda ha comunque assicurato che saranno presenti delle variazioni di ogni film facente parte del MCU, quindi siamo sicuri che tutti potranno vedere una versione alternativa del proprio supereroe preferito.

Secondo i piani della casa di Topolino la serie dovrà andare in onda durante l'estate 2021, manca ancora molto tempo quindi, ma i fan sono già in trepidante attesa di conoscere qualche informazione in più riguardo questo originale progetto.