What If...?: la fan art immagina Chris Evans in versione Ghost Rider

BossLogic ha proposto una fan art interessante, pubblicata su Twitter, che vede il Captain America di Chris Evans che viene posseduto dallo Spirito della Vendetta diventando Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe. Un'ipotesi suggestiva e probabilmente un suggerimento per quello che si potrebbe vedere nella serie animata What If...?

Prima di cimentarsi in questa 'fusione', BossLogic aveva proposto anche Ghost Panther (Ghost Rider + Black Panther). Nel frattempo grazie al panel dei Marvel Studios alla D23 sono state svelate alcune notizie che riguardano la prossima serie animata What If...?, prevista sulla piattaforma streaming Disney+.



Secondo quanto dichiarato da Kevin Feige ci sarà un episodio dedicato ad ognuno dei film sinora usciti nel Marvel Cinematic Universe. Il cast di What If...? comprende nomi noti al pubblico del Marvel Cinematic Universe, come Hayley Atwell, Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Mark Ruffalo e molti altri protagonisti del franchise.

I progetti dei Marvel Studios per la Fase 4 sono stati presentati in questi mesi e il programma è davvero ricco, tra film e serie tv, soprattutto in concomitanza con il lancio di Disney+, piattaforma streaming dedicata al relativo gigantesco universo d'intrattenimento.

Molte novità su What If...? sono state svelate in queste settimane e grazie al panel mentre diverse foto sono iniziate a circolare sul web, come quella di Peggy Carter da Capitan Bretagna. What If...? sarà uno dei titoli di punta della prossima Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.