What If...?, la fan art del poster di Captain Carter: The Winter Soldier è imperdibile

Grazie alla serie Loki e a What If...?, i Marvel Studios hanno aperto il libro delle possibilità con la creazione del multiverso. La prima stagione di What If...? ha introdotto i fan a nuove versioni di personaggi che hanno imparato a conoscere e ad amare negli ultimi dieci anni.

Ciò include Captain Carter, interpretata da Hayley Atwell, in una versione di Peggy Carter che ha preso il Super Soldier Serum al posto di Steve Rogers.



L'episodio introduttivo del personaggio era in gran parte basato su Captain America: The First Avenger, e la seconda volta che abbiamo visto il personaggio, era nel bel mezzo di una scena strappata direttamente dai momenti iniziali di Captain America: The Winter Soldier.

Ora, un appassionato fan della Marvel ha immaginato che Atwell interpretasse il ruolo in live-action ed ha realizzato una locandina della pellicola, come potete vedere in calce alla notizia.



Fortunatamente per i fan del personaggio, il produttore di What If...? Brad Winderbaum ha confermato che il personaggio tornerà nelle future stagioni della serie animata.

"Ci siamo resi conto, credo, all'inizio dello sviluppo quando stavamo iniziando a ottenere le sceneggiature di AC Bradley e iniziando a guardare all'arco della serie che ci sarebbe stato un personaggio che sarebbe esploso e sarebbe diventato più importante", ha detto Winderbaum in una conferenza stampa per lo spettacolo all'inizio di quest'anno.

"Non più importante del resto, ma aveva una forte relazione con l’Osservatore, che è davvero la nostra forza trainante dietro la serie, e questo è Captain Carter. E ci siamo resi conto quando abbiamo iniziato a sviluppare la seconda stagione che il Capitano Carter sarebbe stato il personaggio che avremmo rivisitato in ogni stagione e avremmo continuato quell'avventura", ha aggiunto il produttore.

"Ovviamente, stiamo raccontando una storia su una gigantesca tela multiversale in modo che tu non sappia mai veramente chi apparirà dove e quando. È davvero un'antologia, ma c'è sempre l'opportunità di creare connessioni divertenti".



La prima stagione di What If...? è disponibile in streaming su Disney+, mentre la seconda stagione di What If...? è già in lavorazione. Vi lasciamo con la nostra recensione dell'episodio finale della prima stagione di What If...?.