What If...?: un fan immagina un vero Thanos zombie ispirato alla serie Marvel

L'episodio di What If...? con al centro le versioni zombie di alcuni supereroi della Marvel ha avuto un grandissimo successo di pubblico, con i fan che hanno quindi cominciato a immaginare altre versioni zombie di altri personaggi celebri del Marvel Cinematic Universe. L'ultima arrivata è quella dedicata al potentissimo villain Thanos.

Tramite il proprio account su Instagram, El Ilusionista ha pubblicato un proprio concept art che ritrae appunto una versione zombie di Thanos, con tanto di Guanto dell'Infinito per stretto al proprio braccio e pronto a usare nuovamente il potere delle gemme. In precedenza gli stessi Marvel Studios avevano diffuso un poster con la versione zombie di Doctor Strange, personaggio che era stato già protagonista di un toccante episodio di What If...? dove veniva esplorato anche il suo lato più oscuro.

Cumberbatch tornerà nei panni del personaggio sul grande schermo in Spider-Man: No Way Home prima di riprendere il suo ruolo ancora una volta in Doctor Strange in the Multiverse of Madness il prossimo anno.Recentemente, ha parlato con il Variety Awards Circut Podcast e ha anticipato che il nuovo film di Spider-Man sarà controverso. "Sì, Spider-Man: No Way Home sarà molto, molto divertente. Ci sarà un grande dibattito al riguardo, ne sono sicuro, ma è un concetto audace e brillante", ha detto Cumberbatch. "Ha una grande ambizione, non l'ho visto, ma a detta di tutti penso che l'abbia raggiunta. Inoltre, sono così entusiasta dell'opportunità complessiva di esplorare quelle idee. Quindi sì, sarò davvero interessato a vedere come verrà fuori. Ma sono abbastanza certo che sarà un successo."

Su queste pagine potete leggere la recensione del nuovo episodio di What If...? con al centro Thor mentre il prossimo sarà disponibile in streaming da mercoledì. Ricordiamo che gli episodi saranno nove in totale.