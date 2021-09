What If...?, i fan impazziti per la scena con QUEI DUE PERSONAGGI: le reazioni del web

Il nuovo episodio della serie animata Marvel What If...? è incentrato su Thor, e ha visto il ritorno di Chris Hemsworth come doppiatore, ma altri due personaggi, un po' a sorpresa, hanno rubato la scena. Sul web si sono scatenati commenti di ogni tipo al riguardo, ma naturalmente consigliamo di interrompere la lettura se non volete spoiler.

Nel settimo episodio di What If...? abbiamo visto Darcy (Kat Dennings) e Howard il Papero (Seth Green) sposarsi a Las Vegas, e successivamente litigare come una di quelle coppie la cui relazione si trascina stancamente da anni.

Seth Green ha rivelato di aver doppiato Howard il Papero prima di Avengers: Endgame, mentre i fan del Marvel Cinematic Universe, su Twitter, non parlano praticamente d'altro. In calce alla notizia abbiamo raccolto alcuni dei tweet più simpatici e divertenti sul matrimonio di Darcy e Howard. C'è chi scrive che vale la pena guardare What If...? anche soltanto per quella scena, e chi aggiunge di aver bisogno di una settimana di tempo per metabolizzare la cosa.

Un altro utente ha pubblicato invece una gif di Kate Dennings in WandaVision che guarda la tv ed esclama "Che colpo di scena!". Qualcuno, inoltre, chiede una serie su Disney+ tutta incentrata sulla relazione tra Howard il Papero e Darcy.

Non manca, infine, chi osserva come il matrimonio in stile Las Vegas gli abbia provocato la più grossa risata tra tutti gli episodi di What If...?.