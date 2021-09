What If...?, fan letteralmente impazziti per QUEL personaggio: chi l'avrebbe mai detto?

Nelle scorse ore Disney+ ha rilasciato il quinto episodio di What If...? dedicato ai Marvel Zombies. Questo totale cambio di rotta del MCU ha fatto letteralmente impazzire i fan, che oltre all'episodio in se hanno assai gradito la costruzione di un personaggio che potremmo definire fin qui inedito: Thanos Zombie.

Nel quinto episodio di What If...? viene mostrata forse quella che è la più cupa delle realtà alternative viste sinora. Il mondo è travolto da un'orribile piaga che trasforma in zombie perfino i Vendicatori. E proprio come i nostri eroi preferiti, anche l'iconico villain subisce il medesimo destino. Verso la conclusione dell'episodio, incontriamo questo Thanos zombificato che ha a sua disposizione un Guanto dell'Infinito quasi completamente assemblato e le conseguenze di tutto questo sono facilmente immaginabili.

Come sappiamo, ciascun episodio di What If...? contiene una storia praticamente conclusa, ma secondo i fan l'episodio 5 è terminato in modo piuttosto ambiguo e per tale ragione richiedono a gran voce che in qualche modo possa essere continuato. Purtroppo è improbabile che avremo un seguito nel corso delle prossime settimane, tuttavia, forse in una stagione futura, potremo tornare nuovamente a questa linea temporale e scoprire cosa è accaduto in seguito.

Mancano ancora quattro settimane prima che What If...? giunga al termine. Cosa ne pensate di questa serie animata Marvel? Cosa vi aspettate di qui in avanti? Naturalmente ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.