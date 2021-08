What If...?, i fan Marve scioccati dal nuovo episodio: le reazioni su Twitter

E voi, come avete reagito al terzo episodio di What If...? Vi è piaciuto? Fateci sapere nei commenti.

"Sì, questo è stato abbastanza MCU per me. Addio, mondo".

"Marvel ha davvero pensato 'Come facciamo a spezzare il cuore di tutti? Oh, certo!'".

Così se il primo episodio di What If...? ci ha mostrato una storia molto simile a quella originale, con quello che è stato fondamentalmente poco più che un "semplice" scambio di ruoli tra i suoi protagonisti, Steve Rogers e Peggy Carter (+ Bucky Barnes), e il secondo ci ha regalato uno scenario più ottimista con lo Star-Lord di T'Challa e Yondu che sono praticamente i Robin Hood dello spazio e un Thanos buono, il terzo episodio ha suscitato emozioni piuttosto intense nei suoi spettatori.

E per mano di chi? Beh, stando a uno dei tweet che trovate anche in calce alla notizia, di qualcuno che "in meno di una settimana è riuscito a fare ciò che Thanos e Loki non sono mai riusciti a ottenere".

Chi ha visto il terzo episodio di What If...? avrà notato i toni più dark che ha assunto la serie animata a questo giro, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di veder morire non uno, non due, non tre... Vabbè, quasi tutti gli Avengers originali.

Quando dei poster con Nick Fury e Black Widow sono stati utilizzati per promuovere l'uscita del terzo episodio di What If...? su Disney+, nessuno ne immaginava il motivo... Ma sono bastati pochi minuti per capire che questo episodio dello show sarebbe stato assai diverso dagli altri. E i fan hanno qualcosa da dire al riguardo.

#WhatIf spoilers

marvel is so sick and twisted for this pic.twitter.com/JdaTGh465w — sav (@glossyevans) August 25, 2021

#WhatIf

Marvel really thought “how can we break their hearts? Oh I know.” pic.twitter.com/fEUxxCNra6 — Kathryn Scholes (@KathrynScholes4) August 25, 2021

WHAT IF SPOILERS !!!! #WhatIf

// yeah that’s enough mcu for me. goodbye world pic.twitter.com/HKGNgGKYbw — ًcass (@rxmnova) August 25, 2021

#WhatIf new what if episode was so good pic.twitter.com/27tCKhheDC — Eluma (@yafiidontknow) August 25, 2021