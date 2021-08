What if 1x01, Bucky è divertentissimo e i fan lo stanno amando

Ed è stato proprio Stan che ha avuto il maggiore impatto sui fan che hanno commentato su Twitter, come potete vedere in calce alla notizia, le gesta del Bucky originale e più spensierato che abbiamo visto nell'episodio. Tanti sono stati i riferimenti al film originale ma senza dubbio la battuta che ha agitato di più i fan è stata quella pronunciata sul treno mentre il Capitano Carter lo ha afferrato per un braccio riportandolo a bordo, Bucky ha esclamato: "mi hai quasi strappato il braccio". I tanti amanti del sergente Barnes possono stare tranquilli perché tornerà in un prossimo episodio di What If...? , in cui il Soldato d'Inverno combatterà contro i Vendicatori zombie. Leggete la nostra recensione dei primi tre episodi di What If...? e fateci sapere nei commenti se anche voi avete amato Bucky in questo primo episodio della serie animata!

What If...? potrebbe già aver conquistato i fan del Marvel Cinematic Universe grazie al primo episodio della serie animata antologica che ha generato una serie di commenti imperdibili sui social, soprattutto nei confronti di Bucky Barnes.

#WhatIf spoilers



bucky barnes i love you so much pic.twitter.com/UegOkVb7wC — sam #1 (@stqrkswilson) August 11, 2021

1940s funny Bucky Barnes is what I LOVE pic.twitter.com/J1x6aG9Av7 — lady ✪ simp for 1940s bucky (@4SCOTTNBUCKY) August 11, 2021

“What if… Bucky made us laugh instead of cry?” pic.twitter.com/9Hr5WJ8pIT — Derek 〄 saw bw ⩔ ✪ ia soon (@derekhero0178) August 11, 2021

MARVEL YOU ARE SO SICK AND TWISTED pic.twitter.com/neRbtajzbH — kyla (@tfatws) August 11, 2021

Marvel really said “ok fine we’ll supply the stucky content” pic.twitter.com/M5tyymVPYm — mateo | WHAT IF BASH! (@MateoPotato_sk) August 11, 2021

so what i’m hearing is bucky taught steve how to steal cars... write that down write that down pic.twitter.com/oG4UIWNzyl — kyla (@tfatws) August 11, 2021