What If, un fan realizza un poster di Avengers Zombies ispirato alla serie

Un episodio di What If...? è rimasto particolarmente impresso nella mente dei fan, anche se abbiamo finito per esplorare una dozzina di mondi separati nel multiverso, l’apocalisse zombie del quinto episodio ha colpito la maggior parte dei fan dell'MCU.

L'episodio degli zombie rimane uno degli episodi più apprezzati della stagione e alcuni fan si chiedono se il concetto potrebbe finire per fare il salto dall'animazione al live-action un giorno.



L'artista di Instagram @letsencreate ha preso il poster originale del di Avengers e lo ha leggermente modificato, come potete vedere qui sotto, per farlo sembrare il poster di un film Marvel Zombies live-action.



Secondo l'ex scrittore Marvel Mark Millar, un progetto live-action basato sugli acclamati fumetti di Robert Kirkman e Sean Phillips potrebbe essere in lavorazione. I Marvel Studios non hanno ancora confermato nulla al di fuori delle apparizioni in What If...?.



La sceneggiatrice AC Bradley in precedenza aveva detto a ComicBook.com che lei e il suo team avevano condiviso con il capo dei Marvel Studios Kevin Feige dozzine di idee diverse, e l'episodio degli zombie è uno di quelli a cui era favorevole.



"Abbiamo esaminato i grandi momenti del MCU e abbiamo pensato a come stravolgerli, è da lì che abbiamo iniziato", ha detto Bradley all'inizio di quest'anno. "Abbiamo trovato 30 idee diverse e le abbiamo presentate a Kevin Feige. Ne ha scelte 25. È stato grande, perché sapevamo di essere sulla strada giusta. Ma poi abbiamo dovuto restringere ulteriormente il campo e alla fine abbiamo trovato la nostra stagione."



Vi lasciamo con la nostra recensione dell'episodio di What If...? con gli zombie e con una splendida fanart di Thanos versione zombie in What If...?.