What If...?, i fan della serie Marvel sono impazziti per il ritorno di quei personaggi

Come ogni mercoledì, è arrivato un nuovo episodio di What if...?, che stavolta porta i fan del MCU a chiedersi cosa sarebbe successo se Killmonger avesse salvato Tony Stark. A giudicare dalle reazioni del web, il pubblico sembra aver molto gradito questa nuova versione del villain di Black Panther, così come il ritorno di altri personaggi.

Il sesto episodio della nuova serie animata Marvel, intitolato What if... Killmonger rescued Tony Stark?, ha visto infatti l'apparizione, in una realtà alternativa, di molti nomi importanti per il Marvel Cinematic Universe. Oltre che per Tony Stark / Iron Man, i fan si sono emozionati anche per il ritorno in scena di Ulysses Klaue. Se al primo, interpretato in live-action da Robert Downey Jr, ha prestato in questo caso la voce Mick Wingert, a doppiare il secondo è stato invece lo stesso Andy Serkis.

Se l'arrivo di Killmonger era stato già anticipato nei giorni scorsi, ciò non vuol dire che la sua apparizione sia stata accolta più freddamente dagli spettatori di What If...? In calce alla notizia possiamo vedere alcuni dei tweet che meglio esprimono l'entusiasmo dei fan. C'è chi scrive che quello appena pubblicato in streaming su Disney+ sia "il miglior episodio visto finora", chi osserva che, a prescindere dalla realtà in cui si trovi, Killmonger resta uno dei migliori villain del MCU, e chi è contento perché sta ricevendo da What If...? esattamente ciò che si aspettava: "colpi di scena oscuri, conseguenze pesanti, vittorie del cattivo / eroe nei casini".