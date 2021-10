What If: quanto è forte Uatu l'Osservatore? Ecco cosa sappiamo

L'Osservatore potrebbe non limitarsi solo a guardare. L'ultimo episodio di What If...?, ha infatti (ri)portato un pericoloso villain nel MCU, che richiede un intervento organizzato. Si tratta di ultra-Ultron, che dopo aver eliminato molti degli Avengers, ha piani di distruzione. Uatu è abbastanza forte per contrastarlo?

Un primo confronto in verità già l'abbiamo visto. Ultron nella puntata attacca infatti l'Osservatore, ma lui si dimostra in grado di mantenere la sua posizione, materializzando l'armatura e facendo esplodere Ultron con l'energia. Si tratta di una soluzione temporanea per lui, che ci fa chiedere: quanto è davvero forte Uatu?

Proviamo a fare una stima della forza degli esseri della Marvel. Infatti come sappiamo gli Osservatori, che sono una vera e propria specie, sono considerati "onnipotenti", ma anche molte altre specie nel MCU sembrano esserlo, dunque bisogna fare una classifica all'interno di questa categoria "eccellente". Analizziamo bene le qualità degli Osservatori. Questi esseri hanno dimostrato di avere la capacità di manipolare la realtà, piegando le loro regole ed evocando tutto ciò di cui potrebbero aver bisogno per rimanere separati dalle linee temporali di cui sono guardiani.

In una ipotetica "classifica" i Guardiani sono più deboli dei creatori di mondi, ma più forti degli esseri legati a un particolare mondo o pianeta, come Odino, Mefisto ecc. Certo è anche vero che le Gemme dell'Infinito gli conferirebbero una forza del tutto diversa.

La sensazione è dunque che al momento Ultron è sicuramente più forte di lui, ma le carte potrebbero cambiare nelle condizioni giuste.

Wright ha descritto il personaggio in un'intervista a D23 Magazine. "È una figura divina e onnipotente che è più grande della vita. [...] Nei fumetti, è un osservatore. Qui, nella prima stagione, inizia come osservatore, ma diventa gradualmente più attratto da ciò che guarda."

Vedremo cosa accadrà prossimamente.