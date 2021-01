What if...?, Frank Grillo conferma: nella serie ci sarà anche Crossbones

Tra i personaggi di What if...?, la prima serie animata targata Marvel Studios, vedremo anche Crossbones, interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Frank Grillo. Lo ha confermato a Collider lo stesso attore, che in questo caso presterà al personaggio la voce. "Ci sono anch'io. Ho partecipato al progetto" ha detto in un'intervista.

Nel MCU abbiamo visto Brock Rumlow, ovvero Crossbones, nel ruolo di un agente infiltrato di HYDRA in Captain America: The Winter Soldier (2014), e successivamente in Captain America: Civil War e in Avengers: Endgame, in cui ritorna in scena grazie a un viaggio nel tempo.

Frank Grillo ha raccontato così la sua decisione di accettare la proposta di Kevin Feige e dei Marvel Studios di partecipare alla nuova serie: "Se il presidente ti chiama e dice: Voglio che tu venga alla Casa Bianca, non chiedi perché. Ti limiti a salire su un aereo e vai alla Casa Bianca. Mi ha chiamato la CAA, mi hanno chiamato i miei agenti e mi hanno detto: Stanno facendo questa cosa nuova, What if...?, e hanno quattro o cinque episodi pianificati, puoi fare tutto in un giorno. Io ho detto: comunque sia, non mi importa dei soldi, sì, lo farò. Assolutamente. Tutto il giorno, tutti i giorni..."

Dopo i 4-5 episodi registrati in un solo giorno, Grillo ha aggiunto che tornerà in futuro a registrarne anche altri. "Ho registrato probabilmente quasi un anno fa, poi credo che tutto sia stato sospeso per il Covid. Non ne ho saputo letteralmente più niente" ha continuato l'attore. "Non ricordo nemmeno cosa facevo, non ricordo nemmeno cosa ho detto nelle registrazioni, ma penso che sarà bello."

