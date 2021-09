What If...?, Frank Grillo sul ritorno nell'MCU:'Quando Marvel chiama, io rispondo'

Frank Grillo è uno degli attori più richiesti nel genere action ma tra i fan Marvel è conosciuto soprattutto per il ruolo del villain Crossbones in Captain America: The Winter Soldier e in Captain America: Civil War, e poi in Avengers: Endgame. L'attore non si aspettava di tornare nell'MCU... prima della chiamata per What If..?

Anche in un'altra intervista, Frank Grillo ha dichiarato che vorrebbe tornare nell'MCU nuovamente in futuro. Ora intervistato da CinePop, Grillo ha ribadito di non escludere la possibilità di un ulteriore ritorno del personaggio nel futuro della Marvel:"[Alla domanda sulla possibilità di un film dedicato interamente al personaggio] Penso che Crossbones sia un cattivo secondario in quell'universo. Penso che lo vedrete apparire di tanto in tanto" ha dichiarato.



"Vedrete Crossbones nella serie animata What If...? [...] Crossbones vivrà, non so in quale area dell'universo Marvel. Dico spesso 'Quando la Marvel chiama, io rispondo'" ha risposto l'attore soltanto qualche giorno fa.

Un pensiero completamente diverso rispetto a quando dichiarato a febbraio, quando l'attore si dimostrava convinto di aver chiuso con l'MCU. O meglio, l'MCU aveva chiuso con lui:"Hanno chiuso con me. A causa del modo in cui le storie vengono raccontate e di quanto grandi sono diventate, Crossbones non fanno davvero parte del futuro degli Avengers".



Ieri è stato annunciato che Frank Grillo tornerà nella saga di La notte del giudizio, come ha confermato James DeMonaco.