What If...?, tutti i nuovi Funko Pop! dedicati all'episodio Zombie

Sono dedicati al quinto episodio di What If...? (a sua volta ispirato alla serie di fumetti Marvel Zombies) i nuovi Funko Pop! relativi alla recente serie animata del Marvel Cinematic Universe disponibile in streaming su Disney+.

La prima release di Funko Pop! dedicati a "What if... Zombie?" include i personaggi di Zombie Hunter Spidey, Zombie Capitan America, Zombie Falcon, Zombie Scarlet Witch e Zombie Iron Man: a fine articolo, potete vedere le immagini della nuova linea di Funko Pop! disponibile online su Walmart, Amazon e su Entertainment Earth.

Nell'episodio "What if... Zombie?" (in italiano: "E se... gli zombie invadessero la Terra?") gli eroi Marvel hanno dovuto unire le forze contro un'apocalisse zombie. La puntata è ispirata al fumetto Marvel Zombies, ambientati sulla Terra-2149 del multiverso Marvel: fumetto al quale sarà dedicato un intero show omonimo tra le serie Marvel annunciate al DisneyPlus Day.

Nel frattempo ai Marvel Studios si discute della stagione 2 della serie Disney+: in una recente intervista il produttore esecutivo di What If ha rivelato che nella seconda stagione la serie animata sarà maggiormente integrata nella narrazione del Marvel Cinematic Universe.

La stagione 2 di What If...? è attesa per marzo 2022: la data di uscita è stata annunciata proprio ieri da Marvel con un poster che raffigura un Miles Morales alternativo in versione Wolverine.