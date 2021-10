What If...?, il nuovo Funlo Pop svela il nome di QUEL personaggio: lo avreste indovinato?

Nei giorni scorsi è stato rilasciato un nuovo Funko Pop di What If...? dedicato ad Ultron, il temibile villain che nell'episodio 8 dettato legge, mettendo in difficoltà perfino Uatu l'Osservatore.

Questo Ultron è estremamente diverso in quello conosciuto in Avengers, la sua coscienza è trasmigrata nel corpo di Visione, che è ora arricchito con tutte le Gemme dell'Infinito. L'androide è ora uno degli esseri più potenti del Multiverso, se non addirittura il più potente. Al pari di Thanos, il suo unico scopo è quello di raggiungere la definitiva pace dell'Universo e per farlo, la distruzione totale è l'unico mezzo disponibile.

Con un post sui social network, Funko Pop ha rivelato quello che è il vero nome di questo personaggio, ovvero Infinity Ultron, fondendo così il titolo di due celebri pellicole dedicate agli Avengers, ovvero Avengers: Age of Ultron e Avengers: Infinity War.

L'episodio 8 di What If...? ci ha dimostrato come questo nuovo villain ormai senza scopo, abbia acquisito una crescente consapevolezza del Multiverso riuscendo perfino ad intercettore l'Osservatore. Quest'ultimo è il solo che può mettere fine alla sua impresa. Riuscirà Uatu con l'aiuto di Supreme Strange a battere Infinity Ultron? Un solo episodio ci separa dalla fine di questa serie animata, voi cosa pensate che accadrà? Naturalmente ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.