What If...?: Gamora e la sua armatura verranno approfondite nella seconda stagione

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, il regista Bryan Andrews e la showrunner di What If...? A.C. Bradley hanno parlato in maniera approfondita di alcuni accadimenti dell'ultimo episodio della serie che ha concluso la sua corsa su Disney+ nella giornata di ieri. Molti aspetti di questa stagione verranno esplorati nella seconda.

A proposito della seconda stagione, proprio Andrews e Bradley hanno anticipato quello che i fan dovrebbero aspettarsi dai nuovi episodi della serie animata dei Marvel Studios. A un certo punto a Bradley è stato chiesto se i fan dovrebbero aspettarsi di vedere una sorta di backstory per la versione di Gamora che ci viene presentata nello show: "Assolutamente sì", ha risposto. "In pratica quello che è successo è che avevamo programmato un episodio da lanciare quasi a inizio stagione che era molto divertente, leggero, incentrato tutto su Tony Stark e Gamora. Tuttavia, a causa dei ritardi causati dalla pandemia di COVID uno dei nostri animatori è stato colpito duramente e l'episodio quindi è stato rimandato alla Stagione 2 perché non sarebbe stato completato in tempo. Penso che tutti rimarranno sorpresi dal modo in cui Gamora ottiene la sua armatura e di come evolve il suo rapporto con Tony perché ovviamente sono buoni amici in quel momento che vediamo. Sarà un universo molto divertente da vedere, speriamo il prossimo anno, e penso che i fan troveranno il lato positivo lì. E' la promessa di molte altre storie in arrivo".

Il personaggio di Gamora con l'armatura che vediamo brevemente nel nono episodio di What If...? sarebbe quindi dovuto essere protagonista insieme a Tony Stark di un decimo episodio che però non è stato ultimato in tempo e per questo è stato spostato nella seconda stagione, la quale dovrebbe arrivare già nel 2022.

