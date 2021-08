What If...?, guardate questa splendida fanart con Chadwick Boseman come Star-Lord

Da due settimane ormai, il Marvel Cinematic Universe è tornato su Disney+ dopo il season finale di Loki con What If...?, la prima serie animata prodotta dai Marvel Studios. E come ogni prodotto Marvel che si rispetti, non possono mancare delle splendide fanart ad accompagnarli. Vediamo la più recente.

Per un fan del MCU non c'è mai da annoiarsi (salvo i due anni senza film del MCU, ma lì almeno c'erano Agents of S.H.I.E.L.D. e i rewatch), e con l'avvento di Disney+, questa affermazione non potrebbe essere più vera.

Così dopo WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki, la piattaforma streaming della Casa di Topolino ha sfornato anche una serie animata, What If...?, la cui premessa di mostrare situazioni alternative a partire dagli eventi dell'Infinity Saga è particolarmente interessante.

E mentre nel primo episodio abbiamo visto cosa sarebbe successo se a ricevere il siero del supersoldato fosse stata Peggy Carter invece che Steve Rogers, nel secondo ci siamo concentrati su Star-Lord, e cosa sarebbe successo se Yondu avesse preso con sé T'Challa e non Peter Quill.

E a celebrare il T'Challa di Chadwick Boseman nei panni di Star-Lord arriva anche questa stupenda fanart di El Ilusionista, che potete trovare nel post in calce alla notizia.

Che ne pensate? E cosa ne avete pensato dell'ultimo episodio di What If...? Fateci sapere nei commenti.