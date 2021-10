What If...?, i Guardiani del Multiverso nel sensazionale fan poster live-action!

Si è conclusa la prima stagione di What If...?, e la nuova serie animata Marvel ha lasciato inevitabilmente degli strascichi nell'immaginario dei fan. Così, dopo aver visto il poster di Avengers Zombie ispirato alla serie, è la volta di una nuova creazione, che riunisce tutti insieme i protagonisti dello show.

Iniziata come una serie antologica che esplorava i possibili esiti alternativi di alcune vicende che hanno caratterizzato la storia del Marvel Cinematic Universe, negli ultimi episodi What If...? si è trasformata in qualcosa di più: per fermare i piani di un Ultron sempre più potente e devastante, Uatu l'Osservatore, fino a quel momento imparziale, ha messo insieme i Guardiani del Multiverso.

Dopo aver chiesto aiuto a Doctor Strange, l'Osservatore ha riunito così il Capitano Carter, lo Star-Lord di T'Challa, Party Thor, Black Widow, Killmonger e Gamora per combattere Ultron.

Su Instagram, come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il digital artist Cesar ha pubblicato la sua ultima creazione, un poster con i Guardiani del Multiverso in cui ogni personaggio ha le fattezze dell'attore che lo interpreta in live-action nel MCU.

Detto che, per una serie di ragioni, è estremamente improbabile vedere una formazione del genere anche in uno dei prossimi film live-action, non va dimenticato che, grazie all'introduzione del Multiverso, esiste ora la possibilità di vedere praticamente qualsiasi assembramento di personaggi ovunque.

Per altri approfondimenti sulla prima serie animata targata MCU, intanto, rimandiamo alla nostra recensione di What If...?.