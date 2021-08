Da What if a Hawkeye: il calendario delle serie MCU aggiornato fino al 2022

La lista di contenuti del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney Plus si sta costantemente aggiornando, con What If...? e Hawkeye per cui abbiamo già una data di uscita fissata sul calendario e una programmazione di show in arrivo nel 2022 sul servizio di streaming.

What If…? debutterà l’11 agosto su Disney+ e terminerà la messa in onda ad ottobre, a settembre al cinema arriverà Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. È quasi come se la Marvel avesse pianificato la Fase Quattro alla perfezione, con gli attesissimi Eterni di Chloé Zhao in arrivo a novembre.



Ecco tutte le serie in uscita su Disney+ fino al 2022:

What If…? – 11 agosto 2021

Hawkeye – 24 novembre 2021

Ms. Marvel – fine 2021

She-Hulk – 2022

Moon Knight – 2022

Secret Invasion – 2022

The Guardians of the Galaxy Holiday Special – 2022



A seguire avremo Armor Wars, I Am Groot, Ironheart e la seconda stagione di Loki, anche se ancora non è chiaro tra quali titoli in uscita si collocherà la serie sul Dio dell'Inganno.



Per il momento il titolo più caldo è senza dubbio What if...? che getterà le basi per il futuro del MCU secondo Tom Hiddleston. La curiosità intorno alla prima serie animata dei Marvel Studios è molta, ma quali di questi titoli vi incuriosisce di più? Fatecelo sapere nei commenti!