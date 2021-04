What If...? Hayley Atwell condivide una prima data di uscita per la serie animata Marvel

Un leak di What If...? ci ha permesso di scoprire qualche dettaglio in più sulla serie animata della Marvel, nel frattempo Hayley Atwell ha condiviso sul suo account di Instagram un trailer dedicato allo show e una possibile data di uscita.

In calce alla notizia potete vedere il filmato, che l'attrice ha postato insieme a questo commento: "What If... Arriverà nel corso dell'estate del 2021 su Disney+, una storia alternativa ambientata in un universo parallelo... Peggy Carter è perfettamente equipaggiata per il suo nuovo ruolo di potere". Nei due minuti del trailer sono presenti varie scene di What If...? che ci fanno scoprire altri dettagli riguardo questo interessante progetto, come per esempio la storia in cui Agent Carter riceverà il siero destinato originariamente a Captain America, oppure altre reinterpretazioni di alcuni dei personaggi più famosi del mondo dei fumetti. Nelle scorse settimane anche Frank Grillo aveva confermato la sua presenza nelle puntate di What If...?, l'attore interprete di Crossbones aveva infatti fatto sapere di aver doppiato il suo personaggio in 4 o 5 episodi diversi.

Per ora non conosciamo altri dettagli come il numero totale di episodi dello show o se saranno prodotte altre stagioni, invece sappiamo anche che l'attore Chadwick Boseman sarà presente in What If...?.