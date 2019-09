What If...?, Hayley Atwell dichiara che vedremo Peggy Carter 'sotto una luce diversa'

Nel corso del D23 sono emerse diverse indiscrezioni relative alla serie animata What If...?,, lo show che presenterà situazioni alternative dell'universo Marvel, inclusa Peggy Carter che diventerà Capitan Bretagna e di cui abbiamo potuto avere un'anteprima del design. Secondo Hayley Atwell, inoltre, vedremo il personaggio "sotto una nuova luce".

Atwell ha vestito i panni di Peggy Carter in diversi prodotti del MCU e continuerà a prestarle la voce anche nella nuova serie in arrivo su Disney+.

Nell'episodio in cui sarà protagonista, assisteremo a uno scenario in cui è lei ad assumere il siero del super-soldato e non Steve Rogers, che dunque non diventerà Capitan America in questa narrazione alternativa. "Sarà lei a prendere lo scudo e a partire all'avventura. La vedremo in un modo davvero diverso", ha dichiarato l'attrice, che ha anche parlato di come sia convinta della bontà di tutta l'operazione.

"Quello che hanno prodotto a livello estetico è davvero bello, hanno creato le animazioni seguendo le mie performance vocali. Per questo vedrete animate le sue reazioni ed emozioni", ha spiegato Atwell. "il risultato non è irrealistico o troppo cartoonesco, penso che abbiano trovato un bel tono per il personaggio".





Anche la showrunner Ashley Bradley ha parlato di Peggy Carter e di come si è giunti all'idea di questa storia alternativa.

What If...? è prevista per l'estate del 2021, su Disney+.