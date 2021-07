What If...?, l'imperdibile video di Sebastian Stan alle prese con il doppiaggio

Il nuovo trailer di What If...? è stato rilasciato ieri e i fan sono ansiosi di scoprire come si svilupperanno le realtà alternative del Marvel Cinematic Universe. Sebastian Stan ha aumentato l’hype pubblicando sui social un divertente video mentre doppiava lo show.

La serie animata dà una svolta a molti dei personaggi e delle storie del MCU, da Peggy Carter che prende il siero del super-soldato a T'Challa che diventa Star-Lord. Mentre alcuni attori come Robert Downey Jr. (Iron Man) e Chris Evans (Captain America) non presteranno la loro voce al progetto, altre star Marvel saranno invece coinvolte come doppiatori.

Sebastian Stan tornerà e darà la voce al suo Bucky Barnes, l’attore ha condiviso su Instagram un video esilarante della sua sessione di registrazione che potete trovare in calce alla notizia.



Attualmente, non ci sono piani ufficiali per il ritorno di Stan nel MCU in progetti live-action, ma probabilmente lo vedremo di nuovo, specialmente dopo che Captain America 4 è stato annunciato dopo il finale di The Falcon and the Winter Soldier.

Stan fa parte dell'MCU dal 2011 quando ha assunto il ruolo di Bucky in Captain America - Il primo Vendicatore. Secondo quanto raccontato da Sten nella recente intervista con Variety, gli è stato offerto il ruolo per la prima volta il primo di aprile:



"Era il 1 aprile, il primo di aprile. Ero sul set a lavorare a qualcosa e poi questo numero sconosciuto mi ha chiamato, e di solito non rispondo a numeri sconosciuti. Ho continuato a girare e poi, un'ora o due dopo, alla fine ho guardato la mia segreteria telefonica, ci ho cliccato sopra ed era il boss della Marvel Kevin Feige. Mi ha detto: "Ehi, stiamo cercando di contattarti. Voglio solo farti sapere che ci piacerebbe fare questo film con te. Ci piacerebbe che tu interpretassi James 'Bucky' Barnes. Richiamami.' Era molto disinvolto su tutto", ha ricordato Stan.



Quanto siete curiosi di vedere What If...? Fatecelo sapere nei commenti! Vi ricordiamo che la serie sarà disponibile su Disney+ dall'11 agosto.