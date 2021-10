What If...?: ecco una nuova incredibile fan art dedicata a Strange Supreme

Uno dei personaggi più apprezzati di questa prima stagione di What If...? è stata la versione alternativa di Doctor Strange, chiamata per la sua incredibile potenza Strange Supreme. Proprio a questo "eroe" un arista ha voluto dedicare un'eccezionale fan art.

Come potete vedere nell'immagine posta in calce alla notizia, il graphic designer Nejraoui, utilizzando immagini fotorealistiche dell'attore Benedict Cumberbatch, che interpreta lo stregone sia nel Marvel Cinematic Universe sia nella sua versione animata di What If...?, ha realizzato una rappresentazione del personaggio di indiscutibile bellezza.

Strange sembra particolarmente smagrito e con una pelle assai giallastra. Non mancano poi le profonde occhiaie con cui il personaggio è stato reso nella serie animata. Proprio come nell'episodio 4 di What If...? indossa una versione più cupa del Mantello della Levitazione. Nejraoui ha ultimanto il look con la Gemma del Tempo che brilla debolmente dall'Occhio di Agamotto posto ovviamente al collo di Strange.

Intanto, continuano a circolare ipotesi in merito alla possibile uscita di What If...? 2 vista la grande ondata di rinvii a cui è stata costretta la Marvel. In molti sono convinti che la seconda stagione della serie animata potrebbe arrivare in una finestra temporale posta tra fine agosto e inizio settembre 2022, periodo che tra l'altro rispecchierebbe quello in cui è stata lanciata la prima stagione.