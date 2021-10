What If...?: ecco l'ultima incredibile fanart dedicata ad Ultron!

Gli episodi finali di What If...? sono stati i più apprezzati dal pubblico è il merito è sicuramente di questa nuova ed invincibile versione di Ultron che ha causato non poco scompiglio in tutto il Multiverso.

Per rendere omaggio a questo geniale personaggio, l'artista digitale Rahal Nejraoui ha pubblicato su Twitter una eccezionale fanart che riesce a coglier in modo più che realistico la straordinarietà del mashup Ultron/Visione. L'armatura argentea di Ultron adornata con cinque delle sei Gemme dell'Infinito incornicia il viso di Visione, il sintezoide che ha ancora una volta il volto di Paul Bettany, l'attore che lo interpreta nei film e negli spettacoli televisivi del Marvel Cinematic Universe.

Nell'episodio finale di What If...?, l'Osservatore decide di interrompere il suo giuramento ed intervenire nelle vicende del Multiverso radunando un gruppo di supereroi provenienti da ogni dove. Personaggi come Party Thor, Star-Lord T'Challa, Black Panther, Killmonger e Strange-Supreme uniscono le forze nel tentativo di combattere questa versione di Ultron super potente.

L'epica conclusione di questa stagione ha spianato la strada alla seconda stagione di What If...? che dovrebbe fare il suo debutto il prossimo anno. In molti si domandano se la serie animata finalmente riuscirà ad avere maggiori punti di contatto con il Marvel Cinematic Universe. Per scoprirlo naturalmente, non ci resta che attendere.