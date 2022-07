What If...?, già iniziati i lavori per la stagione 3: 'Ne sapremo di più su l'Osservatore'

L'uscita di What If...? 2 si avvicina e in attesa dei nuovi episodi, iniziano già a circolare voci in merito alla stagione 3 che, a quanto pare, indagherà molto più a fondo su l'Osservatore, uno dei personaggi simbolo di questo show.

"Il fatto che abbiamo la possibilità di realizzare What If...? 3, significa che possiamo andare un po' più a fondo con questi personaggi, in particolare con l'Osservatore", ha detto Brad Winderbaum dei Marvel Studios. "È una storia sul Multiverso, sono storie autonome, ma c'è comunque un comune denominatore perché c'è questo narratore che ama i soggetti di queste storie, è il fanboy per eccellenza".

Ha poi aggiunto: "Sta guardando, come tutti noi guardiamo", ha detto Winderbaum, "E ama questi personaggi come noi. Quindi possiamo scavare un po' più a fondo in ciò che lo spinge a battersi nella seconda stagione, e poi nella terza stagione, siamo felici di poter conoscere molto di più la sua umanità".

Il futuro del MCU in versione animata è ricco di sorprese e sarà sicuramente interessante vedere se in qualche modo, proprio come per i live-action, anche le serie animate avranno punti di convergenza. Saperne di più su l'Osservatore aiuterà certamente a capire di più questo mondo che, per adesso, è ancora molto poco conosciuto.