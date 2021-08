What If...? sarà solo l'inizio: 'La Marvel ha dei piani che vi lasceranno senza fiato'

I fan del Marvel Cinematic Universe stanno adorando la nuova serie tv What If...?, ma secondo il produttore esecutivo Brad Winderbaum i piani dei Marvel Studios per l'animazione non si fermeranno qui.

"Penso che se parlassi apertamente dei nostri piani animati, rimarrebbero tutti a bocca aperta", ha spiegato il produttore. "Voglio dire, nell'animazione puoi lavorare con una tela infinita e metterci dentro tutto ciò che desideri, tutto ciò che sei in grado di immaginare. Se puoi concepirlo, puoi farlo. Se puoi sognarlo, puoi realizzarlo. Mentre lavoravamo a What If...? ci siamo resi conto che ci sono molte strade interessanti che si possono esplorare con l'animazione", ha continuato Winderbaum. “Per il momento posso dire che ogni progetto che creeremo sarà qualcosa che dovrà essere realizzato esclusivamente tramite l'animazione affinché quella determinata storia possa essere raccontata. Non abbiamo intenzione di prendere un film che già esiste in live-action e realizzare uno spin-off animato solo per il gusto di farlo. Non è così che procederemo".

Queste dichiarazioni non valgono solo per What If...?, ma per tutti i tipi di progetti animati in arrivo in futuro, praticamente tutti ancora da annunciare. Parlando di recente con Variety, Winderbaum ha affermato che ci sono diversi progetti animati in lavorazione presso i Marvel Studios, ognuno dei quali correrà gli stessi rischi e avrà la stessa ambizione di What If...?.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, leggete il commento dello showrunner sull'assenza di Dave Bautista da What If...?.