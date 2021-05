What if introdurrà uno dei personaggi Marvel più forti di sempre, ecco chi

Il Marvel Cinematic Universe sta per accogliere uno dei personaggi più forti mai apparsi nei fumetti della Casa della Idee, e il suo debutto avverrà in uno dei prossimi titoli in arrivo su Disney+, ovvero l'attesa serie animata What...if?.

Stiamo parlando, come molti di voi avranno già capito, di Uatu l'Osservatore, membro di una razza aliena nota come gli Osservatori e incaricato di monitorare la terra senza intervenire.

Intervistato dalla rivista D23 Magazine per parlare della serie che presenterà delle storie alternative del MCU, il produttore Brad Winderbaum lo ha descritto così: "È una figura divina e onnipotente che è più grande della vita stessa. La sfida di un personaggio del genere è questa: come lo rendi umano? Come lo rendi riconoscibile? È misterioso, ma anche un po' pericoloso. Vuoi saperne di più, e ti aggrappi ad ogni sua parola mentre ti invita all'interno di tutte queste storie."

La star di The Batman Jeffrey Wright, che presterà la voce a Uatu, ha poi affermato che What...If? porterà "infinite possibilità nel MCU": "Sono aperto a tutto. Penso che siano come delle ampie tele che la Marvel e Kevin Feige stanno dipingendo. Io non provo nemmeno a capire cosa succederà, quindi sono aperto a tutto, come sarebbe l'Osservatore."

Vi ricordiamo che What...If? debutterà su Disney+ ad agosto 2021, mentre il 9 giugno sarà il turno di Loki con Tom Hiddleston.