What If, Iron Man e Captain America cambiano attori: niente Downey Jr. e Chris Evans

Ieri è arrivato in rete il trailer ufficiale di What... If?, attesa serie animata in arrivo su Disney+ che racconterà dei fatti alternativi a quelli del MCU. Gran parte dei personaggi saranno doppiati dai protagonisti del franchise, ma ora sono state rivelate delle importanti assenze nel cast vocale.

Mentre è confermata la presenza tra gli altri di Chris Hemsworth nei panni di Thor, Tom Hiddleston come Loki, Josh Brolin nel ruolo di Thanos, Jeremy Renner come Clint Burton e il compianto Chadwick Boseman a prestare per l'ultima volta la voce a T'Challa, un nuovo report Variety anticipa che Tony Stark/Iron Man, Steve Rogers/Captain America, Doctor Strange, Captain Marvel e il Collezionista non saranno doppiati dalle loro controparti del MCU, ma da altri attori la cui identità non è ancora stata rivelata.

Attesa su Disney+ il prossimo 11 agosto con un nuovo episodio ogni mercoledì, What... If? presenterà delle versioni alternative dei personaggi più amati del MCU. Peggy Carter per esempio assumerà il siero del super soldato per diventare Capitan Bretagna, mentre T'Challa sarà Star Lord al posto di Peter Quill. I nuovi trailer e poster ufficiali di What If hanno inoltre rivelato la presenza di Occhio di Falco zombie e Spider-Man in versione Doctor Strange.