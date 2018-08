What/If: Jane Levy si unisce al cast della serie thriller targata Netflix

Jane Levy si unisce a Renée Zellweger (Il diario di Bridget Jones) nel cast di What/If, la nuova serie social thriller di Netflix. L'attrice di Suburgatory e Castle Rock interpreterà Lisa, una delle protagoniste della serie antologica formata da 10 episodi per stagione.

La serie è stata creata da Mike Kelley, conosciuto soprattutto per il suo lavoro sul mistery drama Revenge targato ABC. Si tratta di un social thriller incentrato su un gruppo di persone apprezzate e e ben inserite nella società che compiono atti deplorevoli. La Zellweger ricoprirà il ruolo principale di Ann, i cui dettagli sono ancora sconosciuti.

Netflix ha già ordinato una prima stagione composta da dieci episodi della durata di un'ora ciascuno. What / If sarà prodotta dallo stesso Kelley insieme a Melissa Loy (Revenge), Alex Gartner, Charles Rovin (Season of the Witch), Jack Rapke (Flight) e il grande Robert Zemeckis. La serie inizierà le riprese il mese prossimo a Los Angeles.

Mike Kelley e Netflix hanno sottoscritto un piano multistagionale per la serie, che procedendo assumerà connotati antologici. Ogni stagione, infatti, affronterà un diverso racconto morale ispirato a eventi culturalmente rilevanti. What / If si pone come "social thriller" perché vuole mostrare come il potere di una decisione possa modificare in modo drastico la vita delle persone.