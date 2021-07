What If...?, Jeffrey Wright: 'Ascoltare la voce di Chadwick Boseman sarà emozionante'

In What If...? andremo alla scoperta di alcune vie ancora non percorse dal Marvel Cinematic Universe, tra nuovi personaggi e, soprattutto, nuove versioni di personaggi già conosciuti. Versioni che però condividono spesso una costante con gli originali, vale a dire l'interprete: è il caso del Black Panther doppiato da Chadwick Boseman.

Come sottolineato da Jeffrey Wright, che nei giorni scorsi ci ha anche svelato un ulteriore dettaglio sul suo Osservatore, What If...? sarà infatti l'ultima occasione per riascoltare la voce del compianto attore di Ma Rainey's Black Bottom uscire dalla bocca del nostro T'Challa.

"È commovente riascoltare Chadwick doppiare T'Challa. Lo incontrai per la prima volta quando fu presentato Black Panther al San Diego Comic-Con. Vederlo crescere come attore e prendere possesso del personaggio, vedere cosa significasse quel personaggio per lui, capire che stava facendo tutto ciò affrontando contemporaneamente delle sfide così serie... Credo che tutto ciò sia sullo stesso livello di eroismo di Black Panther" sono state le sentite parole di Wright.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di ascoltare vedere un'ultima volta il Black Panther di Boseman, seppur in versione animata? Fateci sapere nei commenti le vostre aspettative al riguardo! Vediamo, intanto, cosa ci ha mostrato il nuovo trailer di What If...?