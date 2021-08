What If...?, Jeffrey Wright: 'Ecco perché ho detto sì alla serie Marvel'

Jeffrey Wright presta la sua voce all'Osservatore, un personaggio chiave della serie animata Marvel What If...? approdata da poco su Disney+. Ma cosa lo ha convinto ad accettare il ruolo?

"Marvel mi ha contattato e mi disse che avevano questa serie animata che stava esplorando i personaggi e le storie Marvel in vari modi alternativi, e che avrebbero introdotto questo personaggio dell'Osservatore. Mi chiesero se ero interessato nell'osservare" ha raccontato la star al sito ufficiale Marvel "Io risposi 'Beh, fatemi dare un'occhiata!'. E alla fine, eccomi qui!"

"Il personaggio è davvero interessante" ha poi continuato "Ha questi strani poteri a cui non avevamo mai veramente assistito finora. Ha accesso a questi mondi, e ha un tipo di visione che è abbastanza unica e singolare. C'era davvero tanto per cui entusiasmarsi, con cui giocare, e da cercare di scoprire".

"L'Osservatore ha fatto il suo debutto sulla copertina di un numero del '63 di Fantastic Four come l'essere più drammatico di tutto l'universo. Se da attore ti viene chiesto di interpretarlo, ti interessi eccome! Gira tutto sul dramma" aggiunge "Anche la sua nascita nel Marvel Universe è interessante. Se ne esce dalla luna, lì, con i Fantastici Quattro. Volevo scoprire chi fosse, così da capire come suonasse, sentirlo?".

E poi, non può fare a meno di notare Wright, le animazioni sono davvero spettacolari (scoprite da dove traggono ispirazione le animazioni di What If...?): "La qualità delle animazioni è così ricca e particolare. Le linee sono così pulite. Mallo stesso tempo sono cosi calde e brillanti. Si rifanno anche al materiale originale, che ovviamente sono i fumetti. Ma allo stesso tempo, per certi versi, l'animazione sposa elementi dei live-action assieme a quelli dei fumetti, e nasce questa splendida unione dei due. È davvero bellissimo. Poi vedere come la voce vi contribuisce, sì, è davvero gratificante vedere il risultato finale dopo tutti questi mesi".

Un nuovo episodio di What If...? è disponibile ogni mercoledì su Disney+.