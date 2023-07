What If, Jeffrey Wright interpreterà l'Osservatore anche in live-action? La sua risposta

Mentre ancora siamo in attesa di sapere quando arriverà in streaming la Stagione 2 di What If...?, non sappiamo ancora nulla sull'eventualità che i personaggi inediti apparsi nello show d'animazione dei Marvel Studios appariranno mai in versione live-action. Uno di questi è l'Osservatore, che nella versione animata è doppiato da Jeffrey Wright.

Parlando con ComicBook.com durante il press junket di Asteroid City, l'ultimo film di Wes Anderson che lo vede nel cast, Wright ha mantenuto un certo riserbo sulla possibilità che i fan lo vedano un giorno ritrarre il suo personaggio di What If...? in live-action. "Vedremo", ha detto Wright.

Sebbene Wright non abbia ancora interpretato l'Osservatore in una veste live-action, il personaggio onniveggente è già stato accennato in passato sul grande schermo. In Guardiani della Galassia Vol. 2 del 2017, un trio di Osservatori è apparso mentre ascoltava Stan Lee che raccontava i suoi vari camei nelle precedenti puntate del MCU.

La scorsa estate, una statua dell'Osservatore è stata vista all'ingresso di Eternità in Thor: Love and Thunder. Quella particolare statua rispecchiava il design dell'Osservatore di Wright, a differenza degli Osservatori di Guardiani della Galassia Vol. 2 che avevano un aspetto leggermente diverso.

La presenza dell'Osservatore con le fattezze di Wright al cancello di Eternità, accanto alle statue del Tribunale Vivente e di Lady Morte, suggerirebbe che il personaggio esiste almeno in questo medium. Se i Marvel Studios decideranno di portare il personaggio nel mondo del live-action è un'altra questione.

A prescindere dal futuro del lungometraggio, Wright tornerà a vestire i panni dell'Osservatore in veste animata in What If...? Stagione 2. Inoltre, The Watcher entrerà a far parte dell'imminente visore per la realtà Vision Pro di Apple. Un trailer supercut ha mostrato frammenti del coinvolgimento della Marvel nel mondo della realtà aumentata, che includerà un'esperienza "What If...?".